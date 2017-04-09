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İşletmeler İçin Instagram'da Başarı
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İşletmeler İçin Instagram'da Başarı

Ayda 600 milyon ziyaretçisi ile Instagram en önemli pazarlama alanlarından biri. İşletmenizi doğru konumladığınızda, iyi paylaşımlar yaptığınızda ve doğru bir strateji izlediğinizde müşteri sayınızı ve satışlarınızı katlamanız mümkün.

İşletmeler İçin Instagram'da Başarı

Ayda 600 milyon ziyaretçisi ile Instagram en önemli pazarlama alanlarından biri. İşletmenizi doğru konumladığınızda, iyi paylaşımlar yaptığınızda ve doğru bir strateji izlediğinizde müşteri sayınızı ve satışlarınızı katlamanız mümkün.

Kaynak: Dunya.com

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