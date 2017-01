İşletmeci Aylık 25 Bin Lira Kirayı,Yıllık Sanınca Mağdur Oldu

İzmir'in Torbalı İlçesi'nin kırsal kesimdeki gözde mahallelerinden Dağtekke'de, belediyeye ait bir kahve, ihaleyle 3 yıllığına aylık 25 bin liradan mevcut kiracı 42 yaşındaki Nevzat Aydın'a kiralandı. Daha önce aylık 600 lira ödeyen, yapılan ihaleye göre yıllık yerine her ay 25 bin lirayı her ay ödeyeceğini öğrenen Aydın, şaşkına döndü.

"3 YILDA 1 MİLYON ÖDEYECEĞİM"

NevzatAydın, "Yıllık 25 bin lira teklif sunduğumu sandım, meğer belirtilen tutar aylıkmış. Sözleşme feshedilmezse 3 yılda 1 milyon liraya yakın ödeyeceğim" dedi.

25 BİN LİRA YILLIK ÖDEYECEĞİM DİYE SEVİNDİ MEĞER KİRA AYLIKMIŞ

Torbalı Belediyesi, 30 Mart 2014 yerel seçimlerden sonra mahalleye dönüştürülerek kendisine bağlanan köylerdeki taşınmazları sırayla ihaleye çıkartıyor. Belediye mallarının daha iyi bir fiyata kiralanması için çaba gösteren Torbalı Belediyesi, Dağtekke Mahallesi meydanında bulunan kahvenin ihalesi yapıldı. İhaleye eski işletmeci Nevzat Aydın ile birlikte Erdal Şahin ve Şükrü Bardak da katıldı. Kahve ihalesi, rayiç bedel 630 TL'den başladı. 3 isim arasında de ihaleyi alabilmek için peş peşe teklif yaparken işletmenin aylık kira bedeli bir anda yükseldi. Bedel, 20 bin liraya ulaşınca kural gereği kapalı usulde teklifler sunuldu. Şükrü Bardak'ın 22 bin, Erdal Şahin'in ise 23 bin lira teklif ettiği ihaleyi, 25 bin lira teklif eden Nevzat Aydın kazandı. Dağtekke'deki kahveenin aylık kira bedelinin, ilçe merkezindeki Sadık İleri Bulvarı'ndaki lüks kafelerin kiralarından bile yüksek olduğu belirtildi.

MAĞDUR ADAM İHALENİN FESHİNİ İSTİYOR

İhale sonrası, Aydın'ın hata yaptığı ortaya çıktı. Kahvenin 2014'ten bu yana aylık 600 lirayla mevcut kiracısı olan Aydın, ihaleyi aylık değil, yıllık kira üzerinden yapıldığını zannettiği söyledi. Aylık kira bedelini yıllık bedelle karıştıran Nevzat Aydın, 3 yılda kahve için belediyeye yaklaşık 1 milyon lira ödeyecek. İhalenin feshi için belediyeyle masaya oturacağını söyleyen Aydın, "Yıllık 25 bin lira teklif sunduğumu sandım, meğer belirtilen tutar aylıkmış. Eğer sözleşme feshedilmezse 3 yılda 1 milyon liraya yakın para ödeyeceğim" dedi.