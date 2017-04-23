İşletme Öğrencileri Keban'daki İşletmeleri Gezdi

Fırat Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü son sınıf öğrencileri, Keban ilçesindeki su ürünleri sektöründe faaliyet gösteren işletmeleri gezdi.



Bölüm Başkanı Prof. Dr. Kenan Peker, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrencilerin işletmelerdeki iş ve işlemleri yerinde göstermek için gezi düzenlediklerini söyledi.



Bölgede kooperatif işletmeciliğinin yetersizliğine dikkat çeken Peker, "Üniversite mezunu gençlerin kooperatiflerde istihdam edilmeleri durumda kooperatiflere proje yaparak ihtiyaçlarının karşılamasında ve devlet desteklerinin yapılacak projelerle yöreye ve bölgeye kazandırılması mümkün olacaktır." dedi.



Öğrenciler, daha sonra DSİ Su Ürünleri Şube Müdürü ve Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı'yı makamında ziyaret etti.