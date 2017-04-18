İşletme Fakültesinde Dersler İş Dünyası ile Birlikte İşleniyor

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) İşletme Fakültesi derslerine, iş dünyasının alanında uzman temsilcileri katılıyor.



Sakarya Üniversitesi İşletme Fakültesi, danışma ve mezun kurullarının desteği ile sektör temsilcileri Üretim Sistemleri dersine katılıyor. Uzmanlar sektördeki bilgileri SAÜ'lü öğrenciler ile paylaşıyor. Üretim sistemleri dersinin bu haftaki konuğu, Kaizen Institute Turkey Genel Koordinatörü Dr. Muhsin Güneşlik oldu. Güneşlik, derse katılarak öğrencilere Kaizen ve Yalın Üretim hakkında deneyimlerini aktardı. İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Vecdi Can, uzmanların derslere katılımı olan ders sayılarının artarak devam edeceğini belirtti. - SAKARYA