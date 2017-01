İşlemcinizi Anında Öğrenin!

İşlemcinizin adı, saat hızı, önbellek miktarı, voltajı gibi teknik bilgileri CPU-Z sayesinde kolayca öğrenebilirsiniz.



Sisteminde değişiklik yapmayı ve overclock'u seven kullanıcılar için harika bir araç olan CPU-Z'nin işlevleri arasında işlemcinin yanında anakarınızın markasını ve yonga setini göstermek, bellek türünü, boyutunu, modül özelliklerini (SPD) ve zamanlamalarını göstermek var. Bunun yanında CPU-Z'yi kullanarak işlemcinizin her çekirdeğinin dahili frekansını ve bellek frekansını gerçek zamanlı olarak görebilirsiniz.



BIOS üreticisi ve sürümü, ekran kartınızın işlemcisinin frekansları ve işlemci hız testleri, CPU-Z'nin diğer yetenekleri arasında bulunuyor.



İndirin: CPU-Z



