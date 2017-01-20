İşlemcinizi Anında Öğrenin!

İşlemciniz hangi nesil ve hangi model? Bu ücretsiz araçla tüm detayları kolayca öğrenin!

İşlemcinizi Anında Öğrenin!

İşlemcinizin adı, saat hızı, önbellek miktarı, voltajı gibi teknik bilgileri CPU-Z sayesinde kolayca öğrenebilirsiniz.

Sisteminde değişiklik yapmayı ve overclock'u seven kullanıcılar için harika bir araç olan CPU-Z'nin işlevleri arasında işlemcinin yanında anakarınızın markasını ve yonga setini göstermek, bellek türünü, boyutunu, modül özelliklerini (SPD) ve zamanlamalarını göstermek var. Bunun yanında CPU-Z'yi kullanarak işlemcinizin her çekirdeğinin dahili frekansını ve bellek frekansını gerçek zamanlı olarak görebilirsiniz.

BIOS üreticisi ve sürümü, ekran kartınızın işlemcisinin frekansları ve işlemci hız testleri, CPU-Z'nin diğer yetenekleri arasında bulunuyor.

İndirin: CPU-Z

CPU-Z ile işlemcinizi anında öğrenin!



İşlemcinizin adı, saat hızı, önbellek miktarı, voltajı gibi teknik bilgileri CPU-Z sayesinde kolayca öğrenebilirsiniz.

Sisteminde değişiklik yapmayı ve overclock'u seven kullanıcılar için harika bir araç olan CPU-Z'nin işlevleri arasında işlemcinin yanında anakarınızın markasını ve yonga setini göstermek, bellek türünü, boyutunu, modül özelliklerini (SPD) ve zamanlamalarını göstermek var. Bunun yanında CPU-Z'yi kullanarak işlemcinizin her çekirdeğinin dahili frekansını ve bellek frekansını gerçek zamanlı olarak görebilirsiniz.

BIOS üreticisi ve sürümü, ekran kartınızın işlemcisinin frekansları ve işlemci hız testleri, CPU-Z'nin diğer yetenekleri arasında bulunuyor.

İndirin: CPU-Z

Kaynak: Chip.com.tr

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