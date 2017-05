İslamiyet'i Seçen Hollandalı Damada Türk Usulü Düğün

ALİ OSMAN ÇELİKAL - İslamiyet'i seçen Hollandalı Brandon Ravenberg, 10 yıldır arkadaşlık yaptığı Dilara Barış ile Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Türk usulü düğünle hayatını birleştirdi.



Havaalanı güvenlik görevlisi 29 yaşındaki Brandon Ravenberg, yaşlı bakımevi hemşiresi 26 yaşındaki Dilara Barış ile evlenmeye karar verdi. Gelin Dilara Barış'ın Türk geleneklerine göre düğün talebini geri çevirmeyen damat, ailesiyle Türkiye'ye geldi.



Bilecik'in Bozüyük ilçesindeki babaevinden davul ve zurna eşliğinde gelini alan Hollandalı damat, bir düğün salonunda yapılan törenle dünyaevine girdi. Düğün arabalarının önü kesilip para istenen, davul zurna eşliğinde gelin ve yakınlarıyla oynayan Damat, kına da yakılan düğünde kendisini yalnız bırakmayan ailesiyle Türk oyunlarını merakla seyretti. Hollandalı damadın oyunu da davetliler tarafından ilgiyle izlendi.



Gelin Dilara Barış, AA muhabirine, Hollanda'da doğduğunu ve komşusu Ravenberg ile bu vesileyle tanıştığını belirterek, 10 yıldır arkadaşlıklarının devam ettirdiklerini söyledi. Evlenme kararı aldıklarını ve ailelerinin onayıyla mutluluklarını ömür boyu sürdürmek istediklerini ifade eden Barış, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Kendi isteğiyle Müslüman oldu, zorlamadım. İslamiyet'i seçtiği için de çok mutluyum. Ailem 3 yıl önce Türkiye'ye kesin dönüş yaptı. Ailem Bozüyük'e dönünce babamın buradaki evinden gelin olarak çıkmak istedim. Bundan sonraki yaşamımıza Hollanda'da devam edeceğiz. İşimiz orada, orada çalışıyoruz. Hollanda'da bu gelenek olmadığından babaevinden gelin olarak çıkmak istedim."



"Her yıl Türkiye'ye gelmek istiyorum"



Bozüyük Müftülüğüne müracaat edip Hristiyanlık'tan İslamiyet'e geçen Damat Ravenberg de ülkesinde böyle bir geleneğin olmadığını, buradaki düğünde herkesin bir araya gelip eğlendiğini belirterek, bu durumun kendisini mutlu ettiğini söyledi.



Dilara Barış ile ülkesinde komşu olduklarını anlatan Ravenberg, "10 yıldır İslam'ı araştırıyordum. Dilara'nın bunda hiçbir etkisi olmadı, rızamla seçtim. Her yıl Türkiye'ye gelmek istiyorum. İnsanları burada çok seviyorum. Onun için kesinlikle tekrar Türkiye'ye geleceğim." diye konuştu.



Gelinin babası İsmail Barış ise 26 yıl Hollanda'da yaşadığını ve çocuklarının orada doğduğunu dile getirerek, "Eşimle 3 yıl önce Türkiye kesin dönüş yaptık. Kızım Dilara ile Brandon 10 yıldır arkadaşlık yapıyorlardı. Birbirlerini sevdiler, bize de vermek düştü. Damadımızın yabancı olması bizim için problem değil. O da bizim gibi bir insan. Kendisi de zaten Müslümanlığı seçti ve dinimize katıldı. Kızım için değil kendisi zaten Müslüman olmak istiyordu. Tabii Dilara'nın arkadaşı olması da onun duygularını daha da pekiştirdi." ifadelerini kullandı.