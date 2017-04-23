İslamî Menkul Kıymetler Çalıştayı 26-27 Nisan'da İstanbul'da

Turkrating ve Capital Intelligence'in "Sukuk Piyasasına Profesyonel Bakış" adıyla düzenlediği İslami menkul kıymetler çalıştayı, 26 – 27 Nisan tarihlerinde yapılıyor.



Yapılan açıklamaya göre, Turkrating, ESMA (European Securities and Markets Autority) lisansına sahip uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Capital Intelligence iş birliği ile düzenlenen çalıştayda uluslararası uzmanlar, konuya ilişkin bilgi ve deneyimlerini sektör profesyonellerine aktaracak, finans ve reel sektör çalışanlarına İslami finans estrümanları ve uygulamaları hakkında ileri düzeyde bilgi verilecek.



Hilton Bomonti'de gerçekleştirilecek "Sukuk Piyasasına Bakış" adlı çalıştayda, Sukuk düzenlenmesi, fiyatlanması, ihraç edilmesine ilişkin mekanizmalar, uygulamadaki sorunlar ve fırsatlar ele alınacak. Çalıştayda, hem talep ve arz yönünden kapsayıcı bir Sukuk piyasaları analizi sunulacak hem de farklı Sukuk çeşitleri ile proje finansmanı uygulamalarının teknik yapılanmasına ilişkin çok sayıda örnek üzerinde çalışmalar yapılacak.



Sanem Kabakılıç: Sukuk uygulamaları için yetişmiş insan kaynağı şart



Turkrating Genel Müdür Yardımcısı Sanem Kabakılıç, "Faizsiz bono" olarak bilinen Sukuk'un son yıllarda dünya çapında giderek geliştiğini belirterek Türkiye'de bu alanda yetişmiş insan kaynağına ihtiyaç olduğunu vurguladı. Düzenledikleri çalıştay ile finans ve reel sektörde Sukuk ihracına dair farkındalık yaratmayı amaçladıklarını belirten Kabakılıç, "Çalıştayda, sermaye piyasamızda finans kaynaklarının kullanımı ve çeşitlendirilmesi için İslami borçlanma araçlarının nasıl devreye sokulabileceği ve hangi tür projelerde kullanılabileceği ele alınacak. Amacımız özellikle reel sektörün finansman kaynaklarını çeşitlendirmek amacıyla bu ürün hakkında ileri düzeyde bilgi sahibi olmasını sağlamak" dedi.



Açıklamada, çalıştaya katılımın kişi başına 850 euro olduğu ve isteyenlerin "Sukuk Piyasasına Bakış" çalıştayına www.turkrating.com/kayit/ adresine kaydolmaları gerektiği belirtiliyor.



(Fotoğraflı) - İstanbul