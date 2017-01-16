İslami Komedi Rebell Comedy yogun istek üzerine tekrar sahnede

19 Ocak, Perşembe günü saat 20´de Rebell Comedy ekibi yeni sahne gösterisiyle Rietberg-Cultura salonunda seyircisiyle buluşacak. Almanya´da çok başarılı olan Rebell Comedy ekibi biri kadın 10 müslüman´dan oluşuyor.

Hepsi birbirinden yetenekli olan komedyenler sahnede İslam diniyle ilgili önyargıları güldürerek, espirili bir şekilde kaldırmayı başarıyorlar. Bir müslümanın günlük hayatında yaşayabileceği sıkıntıları veya müslümanlara karşı yapılan haksızlıkları espirili bir şekilde sahneleyen ekip, alman kamuoyu tarafından da büyük ilgi görüyor.

