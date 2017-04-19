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İslami Kalkınma Bankası Bist'e Ortak Oluyor
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İslami Kalkınma Bankası Bist'e Ortak Oluyor

Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ, "İslami Kalkınma Bankası'nın borsaya ortak olmasını istiyoruz" dedi.

İslami Kalkınma Bankası Bist'e Ortak Oluyor

Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ, "İslami Kalkınma Bankası'nın borsaya ortak olmasını istiyoruz" dedi.

Kaynak: Dunya.com

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