İslami Kalkınma Bankası Bist'e Ortak Oluyor
Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ, "İslami Kalkınma Bankası'nın borsaya ortak olmasını istiyoruz" dedi.
Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ, "İslami Kalkınma Bankası'nın borsaya ortak olmasını istiyoruz" dedi.
Kaynak: Dunya.com
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