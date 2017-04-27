Islam Toplumlarında Aile ve Sosyal Politikalar' Konferansı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, "Günümüz dünyasında insanlık adına büyük acı ve dramlar yaşanıyor. Milyonlarca insan topraklarından çıkartılarak açlığa, yokluğa ve hatta ölüme mahkum ediliyor." dedi.



Bakan Kaya, İran'ın Meşhed kentinde "2017 İslam Dünyası Kültür Başkenti" etkinlikleri kapsamında düzenlenen "İslam Toplumlarında Aile ve Sosyal Politikalar" konferansında yaptığı konuşmada aile kurumunun önemini vurguladı.



İslam dünyasının karşılaştığı sorun ve tehditler içinde aile değerlerine dikkat çekilmesini son derece doğru bulduğunu söyleyen Kaya, çözüm için strateji ve eylem planları geliştirmenin ortak sorumluluk olduğunu ifade etti.



"Günümüz dünyasında insanlık adına büyük acı ve dramlar yaşanıyor. Milyonlarca insan topraklarından çıkartılarak açlığa, yokluğa ve hatta ölüme mahkum ediliyor." diyen Kaya, Türkiye'nin "ensar ruhuyla" yaklaşık 3 milyon Suriyeliyi misafir ettiğini ve sığınmacıların yaklaşık yüzde 70'ini kadın ve çocukların oluşturduğunu vurguladı.



Bakan Kaya, "Özellikle çocuk ve kadınlarla bir araya geliyor, insanlık dışı bu zulümden en fazla mağdur olanların çocuk ve kadınlar olduğuna bizzat tanıklık ediyorum. Bütün bu dramlar, en fazla aile kurumunu etkiliyor; geride dağılmış aileler, eşini kaybetmiş kadınlar ve yetim çocuklar bırakıyor." dedi.



Batı dünyasında oluşturulan algı karşısında İslam'ın doğru anlatılması gerektiğini belirten Kaya, şöyle devam etti:



"Barış dini yüce İslam, terör ve şiddetle anılıyor. İslamofobi lobisi etkin biçimde çalışıyor. Yürütülen algı operasyonlarıyla da 'İslami terör' kavramı, özellikle Batı dünyasında giderek zihinlere yerleştirilmiş durumda. Bu nedenle İslam'ın sevgi ve kardeşlik mesajını bütün dünyaya daha güçlü bir şekilde duyurmak ortak sorumluluğumuzdur. Mensubu olmaktan gurur duyduğumuz İslam, bize kendi ailemizden başlayarak yeryüzünde adaleti, merhameti, yardımlaşmayı ve iyiliği hakim kılmayı emrediyor."



"Güç birliğine ihtiyacımız var"



Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya, İslam medeniyetinin aile kurumu üzerine inşa edildiğini aktararak, "Aile kurumunun gelecek için önemini kavramış, kadın ve erkeğin birbirinin tamamlayıcısı olarak güçlü yarınları birlikte oluşturacak bir yeni güç birliğine ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.



Türkiye devletinin aileye verdiği önemi dile getiren Kaya, bu alanda yapılan çalışmalar hakkında şunları söyledi:



"Türkiye olarak, sosyal politikalarımızın özellikle son 15 yıldan bu yana, belirttiğim yaklaşımla geliştirilmesine önem veriyoruz. Nitekim bu süreçte, bu alanlarda çok ciddi adımlar attık. Yasal düzenlemeler yaptık ve kadına pozitif ayrımcılığı anayasal bir ilke haline getirdik. Türkiye olarak, sosyal yardım ve hizmetlerin yürütülmesi, demografik yapının korunması, yoksulluğun önlenmesi, ayrıca ailenin ve dinamik nüfus yapısının korunması ve evliliğin desteklenmesi; böylece sosyal sermaye ve sosyal refahın artırılması yönünde önemli atılımlar gerçekleştirdik. Günümüz modern dünyası sadece politik alanda değil, sosyal ve kültürel alanda da ciddi bir kaos ve bunalım dönemi geçirmektedir. Sadece Müslümanların değil, tüm insanlığın kurtuluşu ve esenliğini sağlamak hepimizin üstünde bir sorumluluktur."



Konferansta Türkiye ve İran'ın yanı sıra Azerbaycan, Afganistan, Kazakistan, Bangladeş, Moritanya, Irak, Endonezya ve Suriyeli bakanlar da konuşma yaptılar.



İslam İşbirliği Teşkilatı'na bağlı İslami Eğitim, Bilim ve Kültür Organizasyonu (ISESCO) tarafından 2017 yılı için "İslam Dünyası Kültür Başkenti" seçilen Meşhed'de yıl boyu etkinlikler düzenleniyor.



Meşhed'in yanı sıra Ürdün'ün başkenti Amman ve Uganda'nın başkenti Kampala "2017 İslam Dünyası Kültür Başkenti" seçilmişti.