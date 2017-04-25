İslam Tarihi Sohbetleri
Erzincan'da, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından Çınaraltı Gençlik Söyleşileri kapsamında "İslam Tarihi Sohbetleri" konulu program düzenlendi.
Erzincan'da, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından Çınaraltı Gençlik Söyleşileri kapsamında "İslam Tarihi Sohbetleri" konulu program düzenlendi.
Müftülük Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programda ilahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, öğrenciler ve vatandaşlarla bir araya geldi.
Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda Hatipoğlu, Erzincan'da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, gençlerle sohbet edip fotoğraf çektirdi.
Hatipoğlu daha sonra, KYK öğrencileri arasından kura ile belirlenen 3 kişiye tablet bilgisayar hediye etti.
Programa Vali Yardımcısı Yaşar Kemal Yılmaz, Kredi Yurtlar Kurumu Bilgi Teknolojileri Daire Başkanı İbrahim Semizoğlu, KYK Erzincan İl Müdürü Fevzi Sarıçiçek, kurum müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.