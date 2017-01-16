Islam Savunucuları Cephesi Liderinin Soruşturulması Protesto Edildi

Endonezya'nın Bogor kentindeki bir sivil toplum kuruluşu binasına yapılan saldırıdan İslam Savunucuları Cephesi'nin (FPI) sorumlu tutularak FPI'nın lideri Habib Rizieq Syihab'ın soruşturulmasını binlerce kişi protesto etti.



Başkent Cakarta'da Adliye Sarayı, Al Azhar Camisi ve Emniyet Genel Müdürlüğü önünde toplanan yaklaşık 5 bin FPI üyesi ve destekçisi, Rizieq Shihab'ın soruşturulmasını protesto ederek soruşturmayı yürüten Batı Jawa Emniyet Müdürü Anton Charliyan'nın görevini bırakması çağrısı yaptı.



Batı Jawa bölgesinin Bogor kentinde geçen hafta Endonezya Halk Hareketi (GMBI) ofisine saldırı düzenlenmiş ve saldırganların FPI üyesi olduğu iddia edilmişti. Olayla ilgili FPI bağlantısı olduğu şüphesiyle Syihab'ın cuma günü Bogor emniyeti tarafından soruşturma altına alınmasına FPI üyeleri tepki göstermişti.



GMBI ofisine düzenlenen saldırının kasıtlı olarak üzerlerine yıkılmaya çalışıldığını savunan ve saldırganların kendileriyle alakalı olmadığını belirten FPI, emniyet yetkililerine Bogor polisinin olayı iyi incelemesi çağrısında bulunuyor. Saldırıya ilişkin gözaltına alınan 20 kişiden 12 kişinin polis sorgusu devam ediyor.



Cakarta Emniyeti, gösterilerin yapıldığı alanlarda 2 bin polis ve 800 askeri personelle üst seviyede güvenlik önlemi alırken, göstericilerle polis arasında arbede yaşanmadı.



Öte yandan eylül ayındaki konuşmasında Maide Suresi'nin 51. Ayetiyle ilgili yaptığı yorumda İslam'a hakaret etmekle suçlanan ve bu konuda yargılama süreci devam eden Cakarta Valisi Basuki Tjahaja Purnama'ya karşı ilk gösterileri başlatan topluluk olarak bilinen FPI, valinin tutuklanmasını istiyor.



Cakarta'nın ilk Çin asıllı ve 50 yıl aradan sonra 2014'te göreve gelen ilk Hristiyan valisi olan Basuki Tjahaja Purnama, "Bazı gruplar Kur'an-ı Kerim'den ayetlere atıfta bulunarak halktan beni seçmemelerini istiyor. Bu yaklaşım insanları aptal yerine koymak anlamına gelir." ifadesini kullanmıştı.



Cakarta'da 4 Kasım'da, FPI'nın düzenlediği protestoda, göstericilerle polis arasında yaşanan arbedede bir kişi hayatını kaybetmiş, üç sivil ve dört polis yaralanmıştı.