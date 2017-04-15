İslam Kerimov'un Türbesinde Ulusal Muhafız Askerleri Nöbet Tutacak

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev, 14 Nisanda Semerkant vilayetine gerçekleştirdiği ziyareti çerçevesinde eski Cumhurbaşkanı İslam Kerimov'un naaşının toprağa verildiği Şahi Zinde Külliyesi yakınındaki Hazret Hızır Mezarlığı'nı ziyaret etti.



Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev, yaptığı açıklamada, "Türbede devamlı olarak 10 Ulusal Muhafız Askeri nöbet tutacak. Hazret Hızır Mezarlığı'nda çok büyük bir ilim ve irfan ışığı oluşturmamız gerekiyor. Türbe çevresinde ilimle uygunluğun belli olması lazım. Buraya gelen ziyaretçiler, kendine yeni bilgiler edinsin. Burada İslam Kerimov'un Özbekistan için yaptığı hizmetleri bizim aksettirmemiz gerekiyor. Gelen yabancılar, burada Özbek kültürü, zanaati ve ahşap oymacılığının en güzel örnekleriyle tanışsın. Türbe içerisinde Kur'an ayetleri de yazılması gerekiyor. Bununla beraber İslam Kerimov'un tanıtılması gerekiyor" açıklamalarında bulundu. - TAŞKENT