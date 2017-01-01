Pazaryeri ilçesinde "İslam'ın Farkı ve Mekke'nin Fethi" konferansı düzenlendi.



Şehit Zafer Koyuncu İmam Hatip Ortaokulu Pazaryeri Belediyesi Kültür Merkezinde düzenlenen konferansta konuşan araştırmacı yazar Feridun Eser, İslam'ın en üstün din olduğunu ve Müslümanların da buna uygun olarak yaşamaları gerektiğini söyledi.



Yazar Eser yılbaşı gecesi İslam'a uygun olmayan davranışların Müslümanlara yakışmadığını ifade ederek şunları söyledi:



"Bu gece İslam dışı dinlerin 'Noel' adı altında kutlamalar yaptıklarını biliyoruz. Bizler onlara benzememeliyiz. Bizim gelenek ve inançlarımızda böyle davranışlar yoktur. Yılbaşı gecesi onlar gibi eğlenmek, çam kesip evi çamla süslemek caiz olmaz. Çünkü bayramlarında onlar gibi eğlenmek, onlara benzemek olur. Küfre düşmemek için bu gibi adetlerden uzak olmalıyız."