İslam Emiroğlu Harran Konaklama Tesisini Ziyaret Etti

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı Çocuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı İslam Emiroğlu, Harran konteyner kentte Suriyeli refakatsiz çocuklar için yapımı devam konaklama tesislerinde incelemelerde bulundu.



Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı Çocuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı İslam Emiroğlu, bir takım incelemelerde bulunmak üzere Şanlıurfa'ya geldi. İlk olarak Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna'yı makamında ziyaret eden Emiroğlu, daha sonra ise Harran Kaymakamı Temel Ayca'yı ziyaret edip, Çocuk Hakları Daire Başkanı Bayram İnce ve Şanlıurfa Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hasan Bilici ile birlikte Harran konteynır kentte Suriyeli refakatsiz çocuklar için yapımı devam eden konaklama tesislerini yerinde inceledi.



İncelemelerin ardından Emiroğlu, İl Müdürlüğü toplantı salonunda Suriyeli çocuklara yönelik düzenlenen Sosyal Uyum ve Adaptasyon Eğitimi toplantısına katıldı. Suriyeli çocukların Türkiye'deki kardeşleri ile birlikte, oyun ortamında birlikte paylaşarak yaşamayı öğrenmelerini önemsediklerini belirten Çocuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı İslam Emiroğlu,"Mevcut risklerin azaltılması, uyum problemlerinin giderilmesi, kültürlerin tanıtılması, önyargıların kırılması, kendisi ve çevresi ile barışık, mutlu ve huzurlu bir gelecek için bu tür eğitimlere aracı olmaktan mutluyuz" dedi.



Çocuk Hakları Daire Başkanı Bayram İnce, "Suriyeli çocuklarımızın sosyal uyum problemlerinin azaltılması, toplumdaki mevcut risk ve kaynaklarla ilgili farkındalıkların arttırılması, kültürler arası karşılıklı anlayış ve hoş görünün arttırılması amacıyla Çocuk Hakları Komitemiz tarafından çalışmalar yapılmaktadır. Çocukların bu dönemde yaşadığı deneyimler, ileride mutlu, kendisiyle ve çevresiyle barışık bireyler olabilmeleri açısından önemlidir" şeklinde konuştu.



Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hasan Bilici ise,"amaçlarının Şanlıurfa'da yaşayan Suriyeli çocukların ve Türk çocukların bir arada yaşama becerilerini geliştirmek, sosyal iletişimlerini arttırmak, kültürel farklılıkları ortak zenginliğe dönüştürmek olduğunu belirtti. - ŞANLIURFA