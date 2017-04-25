İslam Ekonomisi Her Yönüyle İsefe'17'De Konuşulacak

İslam ekonomisi ve finansı hakkında teorik ve uygulamaya ilişkin gelişmeleri değerlendirmek, katılım bankacılığı konusunda Türkiye'nin potansiyelini ortaya koymak, katılım bankacılığı ve İslam ekonomisine katkıları konusunda yapılan çalışmaları kamuoyuyla paylaşmak amacıyla gerçekleşecek kongrede dünyanın önde akademisyenleri, ekonomist ve araştırmacıları bir araya gelecek. İslam ekonomisi, katılım bankacılığı, İslam'da ticaret yönetimi, İslam ve etik, katılım bankacılığının dünyada uygulamaları gibi birçok konunun detaylı olarak ele alınacağı kongre, 29 - 30 Nisan 2017 tarihlerinde Hilton İstanbul Kozyatağı'nda gerçekleşecek.

İSEFE'17 kongresinin önemine vurgu yapan ÖNSİAD Genel Başkanı Rasim Erdoğmuş, İslami finansal sistemlerin geliştiğini ifade ederek; "Kamuoyunda hala İslami finansal kuruluşların gerçek aktif büyüklüğü ve bu kurumların hangi alanlarda faaliyet sunduğu konusunda derinlemesine bir bilgi yok. İSEFE'17 gibi bilimsel etkinliklerle İslami finansal sistemin reel sektöre sunduğu fırsatları ön plana çıkarmayı amaçlıyoruz" dedi. İslami finansal sistemin, geleneksel bankacılık sisteminin ortaya koyduğu benzer işlem ve hizmetleri daha minimal düzeyde yaptığını ifade eden Erdoğmuş, kamuoyunun bu konuda bilgilendirilmesine katkı yapmayı hedeflediklerini aktardı.

"Kongre reel sektöre katkı sunacak"

Kongrenin düzenleme kurulunda yer alan İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Seyfettin Erdoğan, "Reel sektörün talepleri ile bu taleplere karşılık verecek İslami finansal sistemlerin fon yönetme veya reel sektörü fonlama konusunda alternatifleri kongrede ele alınacak" dedi. Reel sektörün İslami finansal sistemden yararlanmak için ne gibi yöntemlere başvurması gerektiği konusunda da saptamalar yapılacağını aktaran Prof. Dr. Erdoğan, "Kongrede; Özel sektör İslami ekonomi ve finans sistemlerinden nasıl yararlanabilir? Bu sistemin daha fazla yarar sağlaması için neler yapılabilir? gibi soruların yanıtları aranacak. Akademisyenler, reel sektör, KOBİ ve esnafın katılım bankaları veya İslami finansal sistemi fon aktarma sürecinde ne gibi katkıları olabileceğini anlatacak" dedi. Prof. Dr. Erdoğan, küresel finans sistemi içinde İslami bankacılık yöntemini başarıyla uygulayan ülke deneyimlerinden yola çıkarak, bu deyimlerin Türkiye'de hangi oranda uygulanabileceği konusunda bir takım saptamalarda bulunup, İslami finansal sistemin reel sektörü fonlamasına katkı yapacaklarını söyledi.

Kongreye; ÖNSİAD Genel Başkanı Rasim Erdoğmuş, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Seyfettin Erdoğan, Borsa İstanbul Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Himmet Karadağ, İstanbul Ticaret Odası Başkanı İbrahim Çağlar, Abdurrahman Dilipak, dünyanın önemli üniversitelerinden akademisyenler, kanaat önderleri, katılım bankaları ve İslam ekonomisi konusunda uzmanlar, STK ve finansal kurum temsilcileri gibi birçok önemli isim katılacak. Kongrenin ilk gününde, Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erişah Arıcan'ın moderatörlüğünde York St John Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Cambridge Scholars Yayınevi ve International Journal of Islamic Finance Dergisi'nin Baş Editörü Prof. Dr. David Weir'in Uluslararası İslami Finans Eğitim Merkezi (INCEIF) Yöneticisi Prof. Dr. Obiyathulla Ismath Bacha'nın, INCEIF'de uzun yıllar çalışmalar yürüten Konya Karatay Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Çizakça'nın, Malezya Kebangsaan Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Rosmah Mat Isa'nın katılımı ile bir sempozyum da gerçekleştirilecek.