İslam Diniyle İlgili Dört Kitap Macarcaya Çevrilerek Basıldı

İslam dinini, İslam ahlakını ve Hz. Muhammed A.S. hayatını anlatan dört kitap Macarcaya çevrilerek basıldı.



Türkiye Diyanet İşleri, Macaristan Din Ataşesi Hüseyin Lütfi Ersoy'un isteği doğrultusunda bu yıl içinde Macarca olarak basılması hedeflenen 11 kitaptan dördü Türkiye'de basılarak Macaristan'a geldi. Diğer 7 kitabın ise çevirmesinin tamamlandığı, çok yakın zamanda basılacağı açıklandı.



Macaristan Din Ataşeliği tarafından 2014 yılından itibaren ihtiyaç duyulan 11 İslam dininin, yaşantısının ve ahlakının anlatıldığı kitapların Macarcaya çevrilmesine karar verilmişti. Türkiye'de basılarak Macaristan'a getirilen kitapların: 'İnancım', 'Ahlakım', 'Peygamberim've 'İbadetim" isimli kitapların dağıtımına ücretsiz olarak başlandı.



Konu hakkında İHA muhabirine konuşan Din Hizmetleri Ataşesi Hüseyin Ersoy,"Şu ana kadar 11 kitabın Macarcaya çevirisi tamamlandı. Tercüme maliyetinde gönüllü destek olan gurbetçi hayır sahipleri buna vesile oldular. Kitaplar Diyanet desteği ile basılarak Budapeşte'ye gönderildi" diye ifade etti.



Tercümesi tamamlanan ve baskıya hazırlanan eserlerden 6'sının çocuklar için olduğunu ifade eden Ersoy, "İslam'la ilgili dini kitaplar gerçekten büyük bir ihtiyaçtı. Burada yaşayan gurbetçi vatandaşlarımızdan Macar eşi olan, çocuğu olan var. Macar Müslümanlar var. En önemlisi Dini; Kur'an ve Sünnet üzere en sağlıklı şekilde öğrenme imkanı da olması lazım ki buna çok ihtiyaç var" dedi. - BUDAPEŞTE