Islahiye Otomobilin Çarptığı Liseli Yaralandı

Otomobilin çarptığı liseli yaralandı



GAZİANTEP'in İslahiye İlçesi'nde, okuldan çıkıp yolun karşısına geçmek istediği sırada otomobilin çarptığı lise öğrencisi 16 yaşındaki Muhammet Coşkun yaralandı.



Kaza, öğle saatlerinde İslahiye- Hassa karayolunun 4'üncü kilometresinde meydana geldi. Hacı Sani Konuk oğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi Muhammet Coşkun'a, yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada 45 yaşındaki Ali T. yönetimindeki 06 TB 7155 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Coşkun yaralandı. Yaralı öğrenci, ihbarla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla İslahiye Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan yaralı öğrenci, ayak ve çenesindeki kırıklar nedeniyle Gaziantep Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Otomobil sürücüsünün gözaltına alındığı kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.