İslahiye Müftülüğünden Kermes

İslahiye Müftülüğü Kuran Kursları ve öğrenci yurdu yararına "hayır çarşısı" kermesi düzenledi.





Demokrasi Meydanı'nda İslahiye Belediyesi desteğiyle kurulan çadırda "hayır çarşısı" kermesinde gıdadan giyim eşyası ve kitap olmak üzere birçok ürün hayırseverlerin beğenisine sunuldu. Açılışını İlçe Müftüsü Ramazan Dolu'nun yaptığı kermes dört gün boyunca açık kalacak.





İlçe Müftüsü Dolu, kermesten elde edilecek gelirin Kur'an kurslarında okuyan öğrenciler ile yurtta barınmaları sağlanan öğrencilerin ihtiyaçları için harcanacağını belirtti.