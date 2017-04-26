İslahiye İibf'den Konferans

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) İslahiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde (İİBF) "Türkiye'de Yazılım Sektörü Girişimciliğin Rolü ve Kariyer Olanakları" konulu konferans düzenlendi.



GAÜN İslahiye İİBF Yavuz Coşkun Konferans Salonu'nda Kariyer ve Girişimcilik Topluluğu tarafından düzenlenen konferansa konuşmacı olarak CPM Yazılım Şirketi Yönetim Kurulu Üyesi Serkan Ahtagil katıldı.



Türkiye'deki yazılım sektörü hakkında öğrencilere bilgiler veren Ahtagil, başarılı olmak için hata yapmaktan korkulmaması gerektiğini söyledi.



Konferans sonunda öğrencilerden gelen soruları cevaplayan Ahtagil"e Kariyer ve Girişimcilik Topluluğu öğrencileri tarafından çiçek, İslahiye İİBF Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Göktürk Kalkan tarafından plaket verildi.