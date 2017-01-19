İslahiye'deki Terminal İnşaatında Sona Gelindi

İslahiye Belediyesince geçen yıl inşaatına başlanan kırsal terminalinde sona gelindi.



İslahiye Belediyesi tarafından Çevreyolu Fatih Caddesi girişinde otopark ve yeşil alanı bulunacak şekilde tasarlanan 5 dönümlük alandaki terminalin inşaatına geçen yıl mart ayında başlandı.



İçerisinde 10 yazıhane, kafeterya, lokanta ve mescit gibi sosyal donatıların yer alacağı terminalin, şubat ayında tamamlanacağı bildirildi.



Belediye Başkanı Kemal Vural, AA muhabirine yaptığı açıklamada, belediye tarafından finanse edilen terminalin ilçeye değer kazandıracağına inandıklarını söyledi.



Terminalin hizmete girmesiyle ilçede büyük bir eksikliğin giderileceğini aktaran Vural, terminal çevresinde yaklaşık 1 kilometrelik yol güzergahında yöresel yiyeceklerin satılacağı mini dükkanlar için de çalışmalara başlandığını kaydetti.