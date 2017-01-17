İslahiye'de Zabıtadan Fırın Denetimi

İslahiye Belediyesi zabıta ekipleri, fırınlarda denetim yaptı.



Zabıta ekiplerince ilçedeki fırınlarda yapılan denetimlerde, hijyen, ruhsat ve gramaj kontrolleri yapıldı. Kurallara uymayan iş yerlerine uyarı yapıldı, bazılarına da cezai işlem uyguladı. Eksik gramajlı olduğu belirlenen ekmeklere de el konuldu.



Denetimlerin arılıksız devam edeceği bildirildi.