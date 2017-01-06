Islahiye'de Yağmurda Evi Çöken Aileye Yardım

Gaziantep'in İslahiye İlçesi'nde, sağanak yağmur nedeniyle evlerinin bir bölümü çöken aileye Kaymakam Ramazan Yıldırım yardım eli uzattı.



İlçe merkezine 5 kilometre uzaklıkta bulunan Arfalı Mahallesi'nde 5 çocuğuyla ikamet eden 63 yaşındaki Leyla ve 73 yaşındaki Kemal Daşkıran çiftinin geçtiğimiz hafta gece saatlerinde aniden bastıran sağanak yağmur nedeniyle evin yatak odasının tavanı gürültüyle çöktü. Şans eseri yaralanmayan kalp rahatsızı Leyla ve eşi Kemal Daşkıran, 1974 yılında kol emeğiyle zor yaptırdıkları evlerinin yıkılan kısmını yaptıramadı.



Kaymakam Ramazan Yıldırım, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Ömer Faruk Uyanık ile birlikte Arfalı Mahallesi'nde ikamet eden Daşkıran çiftini ziyaret ederek incelemede bulundu. Kaymakam Yıldırım'ın talimatıyla harekete geçen Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Uyanık, aile öncelikle aynı mahallede müstakil bir eve taşınması sağlanarak, evin kirasını karşıladı, genel ihtiyaçları alındı.



Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Ömer Faruk Uyanık,, ailenin durumunun tespit edildiğini ve evlerinin onarılacağını söyledi.