İslahiye'de Trafik Kazası: 3 Yaralı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde ticari taksi ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen 3 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, İslahiye Çevre yolu Fatih Kavşağında Hatay'dan Gaziantep'in Nurdağı ilçesi istikametine giden Hamza S. idaresindeki 46 DU 962 plakalı otomobil ile Mustafa K.'nin kullandığı 27 T 5512 plaklı ticari taksi çarpıştı. Kazada, otomobilde bulunan 65 yaşındaki sürücü Hamza S. ve yanındaki Salman Ü.(66) ve Kemal K.(68)yaralandı. Kaza yerine çağrılan 112 sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından 2 yaralı ambulans ise İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Hava yastığı ve koltuk arasında sıkıştı



Otomobil sürücüsü Hamza S. kaza anında açılan hava yastığı ile koltuk arasında sıkıştı. Sağlık ekiplerinin boyunluk takmasını istemeyen sürücü bir sürücü bir süre ekiplere tepki gösterdi. Ekiplerin ısrarı ile ikna edilen sürücüye boyunluk takıldı. Sağlık ve polis ekiplerinin uğraşları ile sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü, İslahiye Devlet Hastanesi götürülerek tedavi altına alındı.



Ticari taksi şoförü Mustafa Koyuncu'nun ise ifadesinde otomobilin ışık ihlali yaptığını iddia ederek, kendisini savunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP