İslahiye'de Tarihi Geçmiş Gıda Ürünleri İmha Edildi

İslahiye'de son kullanma tarihi geçmiş 55 bin 713 adet ürün ile 816 kilogram tavuk eti imha edildi.



Alınan bilgiye göre, İslahiye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, gıda satışı yapan iş yerlerinde yaptıkları denetimlerde bazı ürünlerin son kullanma tarihlerinin geçmiş olduğunu tespit etti.



Ekipler, tarihi geçmiş ürün satan iş yerlerine cezai işlem uygularken el konulan 55 bin 713 adet ürün ile 816 kilogram tavuk etini de yakarak imha etti.