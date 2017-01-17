İslahiye ilçesinde otomobilin çarptığı lise öğrencisi yaralandı.
İslahiye-Hatay kara yolunun 4. kilometresinde meydana gelen kazada, Ali T. yönetimindeki 06 TB 7155 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan İslahiye Hacı Sani Konukoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi 10. sınıf öğrencisi Muhammet Coşkun'a (16) çarptı.
Ambulansla İslahiye Devlet Hastanesine kaldırılan Coşkun, ayağında ve çenesindeki kırıklar nedeniyle Gaziantep Şehitkamil Devlet Hastanesine sevk edildi.
Sürücü gözaltına alındı.
İslahiye'de Otomobilin Çarptığı Öğrenci Yaralandı
İslahiye ilçesinde otomobilin çarptığı lise öğrencisi yaralandı.
İslahiye ilçesinde otomobilin çarptığı lise öğrencisi yaralandı.
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