İslahiye'de "Müftüler Toplantısı"

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde aylık müftüler toplantısı yapıldı.



Bir süre önce açılan Aile ve Dini Rehberlik Bürosu'nda düzenlenen toplantıya İl Müftüsü Ahmet Çelik, İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, İslahiye Ticaret Odası Başkanı Selahattin Türkmen, İslahiye İlçe Müftüsü Ramazan Dolu ve diğer ilçelerin müftüleri katıldı.



Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan toplantıda konuşan İl Müftüsü Çelik, ailenin önemine vurgu yaptı, açılan büronun hayırlara vesile olmasını diledi.



Daha sonra İl Müftüsü Çelik başkanlığında aylık müftüler toplantısı gerçekleştirildi.