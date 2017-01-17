İslahiye'de Motosiklet Kamyonetin Altına Girdi

İslahiye'de kamyonet altına giren motosiklet sürücüsü yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Atatürk Bulvarı'ndan Çamlıca Mahallesi 22 nolu sokağa giden Doğan D. yönetimindeki 27 SL 690 plakalı motosiklet, kayarak aynı yöne giden Akif D.'nin kullandığı 27 SC 153 plakalı kamyonetin altına girdi. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların yardımıyla aracın altından çıkarılan Doğan D., olay yerine çağrılan 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İslahiye Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.



Kazayla ilgili soruşturma başlatan polis, kazaya karışan kamyonet sürücüsünü gözaltına alırken, araç altına giren motosiklet vatandaşların yardımıyla çıkarıldı. - GAZİANTEP