Islahiye'de, cezaevi temeli atıldı



GAZİANTEP'in İslahiye İlçesi'nde, 1500 kişi kapasiteli yarı açık ve T tipi cezaevinin temeline ilk kepçeyi Belediye Başkanı Kemal Vural vurdu



İslahiye-Nurdağı çevreyolu Leçe bölgesinde 100 dönüm arazi üzerine yapılacak olan cezaevinin temel atma töreninde başına baret takıp operatörlük yapan Belediye Başkanı Kemal Vural, ilk kepçeyi vurdu. 500 kişilik açık, bin kişilik T tipi kapalı alan, 5 lojman, idari bina, sosyal donatıların yer alacağı cezaevi inşaatının 2018 yılının Haziran ayında bitmesi hedefleniyor.



Cezaevinin temeline operatör olarak görev alarak ilk kepçeyi vuran İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, "T tipi cezaevinde bin kişilik kapalı, 500 kişilik açık bölüm olacak. İdari binalarla büyük bir komplekse dönüşecek. Açık cezaevi bölümü de bölgenin kalkınmasında açık cezaevi katkı sağlayacak. Bazı arkadaşlara cezaevi fikri hoş gelmeyebilir ama burada tarım cezaevi yapılacak, bölge tarımına katkı sağlayacak" dedi.