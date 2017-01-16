İslahiye'de Bin 500 Kişilik Yarı Açık ve T Tipi Cezaevinin İnşaatı Başladı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yapımı planlanan bin 500 kişilik yarı açık ve T tipi cezaevi temel atma töreni ile ilk kazma vuruldu.



İslahiye ilçesinde bin 500 kişilik yarı açık ve T tipi cezaevinin inşaatına başlanıldı. İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, iş makinesinin başına geçti ve İslahiye-Nurdağı Karayolu Leçe mevkisinde yaklaşık yüz dönüm arazi üzerine kurulacak olan cezaevinin temel çalışması için ilk kepçeyi vurdu. Gazetecilere açıklama yapan Başkan Vural, kısa sürede böyle bir yatırımın ilçeye kazandırılmasında desteği nedeniyle AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar'a teşekkür etti. Cezaevi hakkında bilgi veren Vural, "T tipi cezaevi yapılıyor. Burada bin kişilik kapalı bölüm olacak. 500 kişilik de tarım açık cezaevi olacak. İdari binalarla birlikte büyük bir kompleks burası. Diğer çalışanları da hesap ettiğinizde 500-600 kişi civarında burada personel olacak" dedi.



Açık cezaevi teriminin kulağa hoş gelmediğini hatırlatan Vural, cezaevinin bölgenin kalkınmasında önemli bir yere sahip olacağını ve bölge tarımına da katkı sağlayacak bir yatırım olduğunu vurguladı.



İnşaat firmasının şantiye şefi Güneş Demir ise, "Bin 500 kişi kapasiteli cezaevi yapıyoruz. 1 adet T tipi kapalı cezaevi, 1 adet açık cezaevi, 5 adet lojmanımız ve açık ve kapalı cezaevinin sosyal donatılarıyla beraber toplam irili ufaklı 15 binamız olacak. Yaklaşık 100 dönüm arazi üzerine kurulu, 1,5 yıl içerisinde bitirmeyi düşünüyoruz" diye konuştu.



Demir, cezaevinin 2018'in Haziran ayında tamamlanmasını planlandıklarını anlattı. Başkan Vural daha sonra sahadaki kepçenin operatörlüğünü yaptı. Vural, ilk kepçeyi vurarak, inşaatın hayırlı olmasını diledi. - GAZİANTEP