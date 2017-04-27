İslahiye'de 31 Kursiyer Seftifika Aldı

İslahiye Halk Eğitim Merkezi ile İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık müdürlükleri işbirliğiyle düzenlenen "arıcılık" ve "sürü yönetimi elemanı" kurslarını tamamlayan 31 kursiyere sertifikaları dağıtıldı.





Sertifika dağıtımı nedeniyle İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Salonunda düzenlenen törene, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Abdurrahman Yıldırım, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Yüksel Şahin, Ziraat Mühendisi Mehmet Yılmaz, Veteriner Hekim Yavuz Yılmaz ile kursiyerler katıldı.



Programda kursları tamamlayan 31 kursiyere belgeleri verildi.