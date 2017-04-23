İslahiye'de 23 Nisan Şehit Nedeniyle Buruk Kutlandı
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı şehit nedeniyle buruk kutlandı.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı şehit nedeniyle buruk kutlandı.
İslahiye de coşkulu bir kutlama programı hazırlanan 23 Nisan Ulusala Egemenlik ve Çocuk Bayramı şenlikleri, Şırnak Uludere de şehit Olan Uzman Çavuş Davut Kayalı'nın dün defin edilmesi nedeniyle törenin gösterili bölümü iptal edildi. İslahiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafında anıta çelenk konulması başlayan program, saygı duruşu ve akabinde okunan İstiklal Marşı sonrası okunan şiirlerle devam etti. Törenin müzikli bölümü ve halk oyunları gösterileri iptal edildi.
Kutlamalar esnasında kan şekeri düştüğü belirlenen ve Bayrak tutan Fikret Öztürk Ortaokulu 7 sınıf öğrencisi Mustafa Karabulut, kısa bir baygınlık geçirdi. Karabulut'a 112 ekipleri tarafından müdahale edildi. - GAZİANTEP