İslahiye'de 2 Kaza: 2 Yaralı

Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA) GAZİANTEP'in İslahiye İlçesi'nde, meydana gelen iki ayrı kazada 2 kişi yaralandı.



İlk kaza, öğleden sonra ilçe merkezinde meydana geldi. 43 yaşındaki Mustafa K. yönetimindeki 27 SZ 135 plakalı hafif ticari araç Hüseyin Doğan yönetimindeki 27 SL 980 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletten yola savrulan sürücü Hüseyin Doğan yaralandı. Yaralı, kazayı görenlerin çağırdığı ambulansla tedavi için İslahiye Devlet Hastanesi'ne götürüldü.



İlçedeki ikinci kaza ise Hatay Bulvarı üzerinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan 71 yaşındaki Emine Sütçü'ye, Ahmet Ö. yönetimindeki 27 SL 774 plakalı otomobil çarptı. Kazada yaralanan yaşlı kadın, sağlık ekipleri tarafından İslahiye Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste yapılan ilk müdahalede ayak ve belinde kırıklar tespit edilen kadın, Gaziantep'e sevk edildi.



Her iki kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.