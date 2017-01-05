İslahiye'de 145 Kilo Et İmha Edildi

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde sağlığa zararlı 145 kilogram et, zabıta ekiplerince imha edildi.



İslahiye Belediyesi zabıta ekipleri, ilçedeki mezbahada veteriner hekim gözetiminde yaptıkları kontrolde septisemi hastalığına rastlanan 145 kilogram etin insan sağlığına zararlı olduğunu belirledi.



Zabıta tarafından el konulan etler, kent merkezinin dışında açılan bir çukura gömüldükten sonra üzeri kireçlenerek imha edildi.