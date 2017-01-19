Islah Çalışmaları İle Kırıkhan Rahatlıyor



ALO 185 Çağrı Merkezi ve HATSU sosyal medya(Facebook, Twitter ve İnstagram) sayfalarına iletilen talep ile şikayetlerin ilgili birimlere bildirilmesiyle birlikte çalışmaların yapıldığını aktaran Genel Müdürlük, Kırıkhan ilçesinde bulunan ve Hatay için büyük önem arz eden Bayezid-i Bestami Hazretleri'nin türbesi yolu üzerinde oluşan su birikintilerinin önüne geçmek için yağmursuyu hattı döşendiğini aktardı.

Yapılan çalışmayla birlikte su deşarjının rahat sağlanacağını ve ziyaretlerin artık herhangi bir sıkıntı yaşamayacağını vurgulayan İdare, 408 Evler Mahallesi Tayfur Sökmen Caddesi'nde deforme olan yağmursuyu ızgaralarında tamirat ve yenileme çalışması yapıldığını kaydetti.

HATSU, yapılan söz konusu çalışmalarda 2 kepçe ve 8 personelin görev yaptığını açıkladı.