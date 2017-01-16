İşkur'un Projesi Soma Esnafının Yüzünü Güldürecek

İŞKUR Soma Hizmet Merkezi Müdürü Ahmet Meşeli, İŞKUR tarafından işsizliğin azaltılmasına yönelik yürütülen "İşbaşı Eğitim Programı" ile esnafın yüzünün güleceğini söyledi.



Soma Belediye Meclisi Toplantı Salonu'nda, aktif iş gücü piyasası programı olan İşbaşı Eğitim Programı hakkında Soma esnafına bilgi verildi.



Toplantıda esnafın sorularını da cevaplayan İŞKUR Soma Hizmet Merkezi Müdürü Ahmet Meşeli, 2016 yılında proje kapsamında Soma'da 250 kişinin yararlanmasına yönelik ödenek çıkarıldığını ancak 136 kişinin yararlanabildiğini söyledi.



Meşeli, "Soma'da 2016 yılında işsizlik ödeneği 900 kişi almıştır. İşsizlik ödeneği alan kişiler de bu İşbaşı Eğitim Programı'ndan yararlanabilir. İster siz şahısları bulabilirsiniz. ya da bize müracaat ederek 'şu kişiyi ben buldum' diyerek bizlere müracaat edebilirsiniz." diye konuştu.