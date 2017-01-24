İşkur'un İstihdam Seferberliği Devam Ediyor

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) istihdam seferberliği kapsamında Adana'da lider firmaların insan kaynakları departmanı temsilcileriyle bir araya geldi.



Adana İnsan Kaynakları grubunun ilk toplantısı İŞKUR, Adana Sanayi Odası ve Adana Ticaret Odası'nın önderliğinde Adana Sanayi Odası toplantı salonunda yapıldı.



80 firmadan temsilcilerinin katıldığı toplantıda, insan kaynakları temsilcilerinin arasında karşılıklı bilgi paylaşımı yapıldı. Belirli konularda eğitim alan temsilcilere, kamu kurumlarının hizmet tanıtımı ve değişen mevzuatlar hakkında ilgili kurumlardan gelen uzman kişiler tarafından da bilgilendirme yapıldı.



İŞKUR'un iş gücünü arttırmak için yaptığı Adana İnsan Kaynakları Grubu toplantısında, bölgedeki işgücünü kurumsal firmalarda değerlendirerek işe alma süreçlerinde insan kaynakları temsilcilerinin desteklerini sağlanmasının bu çalışma ile daha güçlendiği belirtildi. - ADANA