İŞKUR İzmir'den 'büyükannelere' ziyaret

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın (ÇSGB) başlattığı, çalışan annenin yerine kan bağı olan bir ferdin bakıcı olmasına teşvik eden Büyükanne Maaşı Projesi'nden 10 il de toplam 6 bin 500 aile yararlanmaya hak kazandı.

ÇSGB Büyükanne Maaşı Projesi kapsamında, annenin fiilen çalışıyor olması kaydıyla, 3 yaşını doldurmayan torununa bakan büyükannelere 12 ay süreyle 425 TL karşılıksız maddi destek veriliyor.

İzmİr'den bİn aİle hak kazandi

Kadın İstihdamının Desteklenmesi amacıyla ÇSGB tarafından gerçekleştirilen Büyükanne Projesi'nden yararlanan İzmirli aileler ilk desteklerini aldı. İzmir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdür Vekili Emin Dank, Konak ilçesinde ikamet eden ve projeden yararlanan Saraç ve Yönder ailelerini ziyaret etti.

İl Müdür Vekili Emin Dank, "Projenin amacının 3 yaşını doldurmayan torununa bakan büyükannelere verilen yardım ile hali hazırda çalışıyor olan kadınların işgücü piyasasından çekilmelerini önlemek ve çocuklara büyükanneleri ile birlikte büyüme imkânı sağlayarak kültür aktarımına destek olmaktır. Projenin uygulandığı iller; Sakarya, Konya, Tekirdağ, İstanbul, Bursa, İzmir, Antalya, Ankara, Kayseri, Gaziantep olarak belirlenmiştir. Projenin süresi 12 aydır. İzmir'de bin aile projeden faydalanmaya hak kazanmıştır" dedi.

torun sevgİsİ her şeyden öte

2 yaşındaki torunu Enver Kurumuş'a bakan Hayriye Saraç ve 9 aylık torunu Fatma Deniz'e bakan Fatma Yönder; proje için sağlanan destekten ötürü teşekkürlerini ileterek; torun sevgisinin bambaşka olduğunu, bu ilişkinin ekonomik değerle ölçülemeyeceğini, alınan ücretin de yine torunlarının ihtiyaçları için harcandığını söylediler.