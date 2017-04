İşkur İl Müdürü Barata'dan Örnek Hareket

Nevşehir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Arif Sıddık Barata göreve başladıktan sonra hayırlı olsun ziyaretleri için gelen çiçekleri Şehit Aileleri Derneği'ne bağışladı.



İşkur İl Müdürü Barata çiçekleri şehit aileleri derneğine bağışlamasındaki amacın yardımlaşma duygusunu pekiştirmek olduğunu ve şehit ailelerinin sadece şehit cenazelerinde anılmaması gerektiğini söyledi. Barata, "Şehitlerimizi ve ailelerini sadece cenaze törenlerinde değil her zaman toplumsal duyarlılıkla anabilmeliyiz. Bizlerin duası onların savaşı ile ayaktayız. Kamu kurumlarında müdür olmak devletin her zaman vatandaşın yanında olduğunu hiç bir düşünce ve siyasi ayrım gözetmeden göstermektir. Bizler kendi çalışma alanımızda devletimizin her alanda vatandaşın yanında olduğunu gösterecek ve gerekli çalışmaları yapacağız" dedi.



Şehit Aileleri Derneği Başkanı Ramazan Çiftçi ise yapılan bu duyarlı davranış karşısında memnun olduklarını dile getirdi. - NEVŞEHİR