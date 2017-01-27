İşkur Genel Müdürü Özkan Karabük'te

"Çalışma Hayatında Milli Seferberlik" kapsamında Karabük'e gelen İŞKUR Genel Müdürü Mehmet Ali Özkan, basın mensuplarıyla bir araya geldi.



Karabük Öğretmenevi'nde gerçeklesen basın toplantısına İŞKUR Genel Müdürü Mehmet Ali Özkan'ın yanı sıra, Çalışma Bakanlığı Yayın İletişim Daire Başkanı Nevzat Bugenç, İş Sağlığı Güvenliği Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Ergün Can, SGK İnşaat Emlak Daire Başkanı İsmail Ertüzün, İŞKUR İl Müdürü Coşkun Güven, SGK İl Müdür vekili İsmail Yıldırım katıldı.



Proje hakkında basına açıklamada bulunan Genel Müdür Özkan, "Bugün itibariyle baktığımızda kayıt dışılığın bir puan azaltılması, ülke açısından 1.9 milyar kaynak demek. Bunun için herkesin nezdinde kayıt dışılara, milli seferberlik kapsamında kayıt dışılıkla mücadele için tüm tarafları işbirliğe davet ediyoruz" dedi.



İŞKUR Genel Müdürü Özkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Milli seferberlik" çağrısı doğrultusunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca başlatılan "Çalışma Hayatında Milli Seferberlik" programı kapsamında Karabük Öğretmenevi'nde düzenlenen toplantıda yaptığı açıklamada, çalışma hayatının ilgili taraflarıyla bir arada olacaklarını söyledi.



Çalışma hayatının ilgili tarafları ile bugün bir arada olacaklarını anlatan Özkan, "Bunlar işçilerimiz, çalışanlarımız, iş arayanlarımız, öbür tarafta yine iş arayanlara ekmek kapısı olan işverenlerimiz. Odalar, borsalar, esnaf temsilcileri, meslek odaları ve bütün temsilciliklerle inşallah bugün bir arada olacağız. Burada bulunmamızın aslında temel amaçlarından bir tanesi de bu taraflardan gelecek olan hususların bakanlığıma, kurumlarımıza iletilmesi. Kurumlarımızla da bununla ilgili önlemler almak hem çalışma hayatının bütün alanları ile ilgili istihdam hayatına ilişkin sosyal güvenlik hayatına ilişkin Karabük'te yaşanan sorunları aslında burada ilgili tarafların altında ağzından da duyarak, döndüğümüzde bununla ilgili gerekli çalışmalara yaparak, gerekli hizmetimizi daha iyi verilmesi adına gerekli çalışmalar yürütmek, arzusu içerisindeyiz. Seferberlik kapsamında hafta itibariyle 12 ilde bakanlığın üst düzey yöneticilerinin şu an görev başında. Ülke çapında bir seferberlik, bugün itibariyle yaptığımızda Türkiye'deki 35 ilde bu bir iki günlük çalışma sonrasında 35 ilde ziyaretler gerçekleştirilmiş olacak" diye konuştu.



"Kayıt dışılığın bir puan azaltılması 1.9 milyar kaynak demek"



İstihdama katkı sağlamak için kayıt dışılığın önlenmesi üzerinde de duracaklarını vurgulayan Özkan, şunları kaydetti:



"Bugün itibariyle baktığımızda kayıt dışılığın bir puan azaltılması ülke açısından 1.9 milyar TL kaynak demek. Bunun için herkesin nezdinde milli seferberlik kapsamında kayıt dışılıkla mücadele için tüm tarafları işbirliğine davet etmek istiyoruz. Bakanlığımız ve ilgili kurumlarımız tarafından yapılmış olan, yapılmakta olan ve bundan sonra yapılacak olan çalışmalarla ilgili bilgiler sunacağız. Gerekli teşvikler ve yapılacak diğer düzenlemelerle ilgili olarak da ön bilgi verip, bundan sonraki çalışma hayatı içerisine gerek işçilerimize gerek işverenlerimize yönelik ne tür bakanlık olarak ne tür kolaylık sağladığımızı ifade edeceğiz. Buradaki temel hedefimiz buradan alacağımız geri dönüşlerle Ankara'ya dönüp, bu ülkeye, bu ilimize, ülkemize daha iyi hizmet vermek anlamına güç birliği içinde bulunduğumuz bu durumlar içerisinde bu tür iş birliklerine büyük önem olduğunu bir kez daha ifade etmek istiyorum." - KARABÜK