İşkur Genel Müdürü Mehmet Ali Özkan Artvin'de

"Çalışma Hayatında, Milli Seferberlik" kapsamında Artvin'e gelen İŞKUR Genel Müdürü Mehmet Ali Özkan basın mensuplarıyla bir araya geldi.



Artvin SGK İl Müdürlüğü'nde gerçeklesen basın toplantısına İŞKUR Genel Müdürü Mehmet Ali Özkan'ın yanı sıra, Çalışma Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Nevzat Bugenç, İş Sağlığı Güvenliği Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Ergün Can, SGK İl Müdürü Kahraman Derece, İŞKUR İl Müdürü Cevdet Ertürk katıldı.



Proje hakkında basına açıklamada bulunan Genel Müdür Özkan "Sayın Bakanımızın talimatıyla bugün burada çalışma hayatının tarafları ile bir araya gelecek, ülkemizin 2023 hedefleri doğrultusunda çalışmalarımızı ve teşviklerimizi anlatacağız. Bu seferberlik kapsamında Bakanlık yöneticileri olarak bugün ayrıca Denizli, Erzincan, Edirne, Kars, Siirt, Batman, Kahramanmaraş, Kütahya, Tokat ve Hakkari olmak üzere 10 ilimizi daha ziyaret ediyoruz. Bu ziyaretlerimize devam edecek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak gidilmedik şehir bırakmayacağız. 81 ilimizde Ticaret ve Sanayi Odaları, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları, İş adamları, Sanayiciler, KOBİ kapsamındaki iş adamları, Aktif İş Gücü Programları'ndan Yararlanan İş Yerleri ve Çalışanlar, Hibe Kapsamında Kendi İşini Kuran Engelli Vatandaşlar, İşçiler, Kadın Çalışanlar, İşsizler, Engelli Çalışanlar, Üniversite öğrencileri, İade Kapsamında Tıbbi Cihaz Kullanan Vatandaşlarımız ve Emeklilerimize ulaşacağız. İstihdama katkı sağlama hedefiyle, kayıtdışı istihdamla mücadelemizde tarafların desteğini isteyeceğiz. Teşviklerimizi anlatacak, Bakanımızın talimatıyla daha güçlü bir Türkiye için çalışma hayatının sorunlarını belirleyerek, çözüm yollarını birlikte bulacağız. İşçimizin, işverenimizin yanında olacak, alın terinin akıl teriyle değerlendiği, her ikisinin de hakkının korunduğu daha müreffeh bir Türkiye için çalışacağız. Yine hizmetlerimizle ilgili görüş ve önerileri alarak hizmet kalitemizi arttırmak için ihtiyaçları belirleyeceğiz" dedi. - ARTVİN