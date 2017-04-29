İşkur Eceabat'ta Süt Sığırı Yetiştiriciliği Kursu Düzenledi

Çanakkale Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, Eceabat Tarım İlçe Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde, Eceabat Adatepe Köyü'nde 13 Mart ile 20 Nisan tarihleri arasında 4 gruptan oluşan Süt Sığırı Yetiştiriciliği kursu düzenlendi.



97 kursiyerin katıldığı ve toplam 80 saat süren kursta; süt inekleri ve buzağıların bakım ve beslenmesi, barınaklar, yem bitkileri, slaj hazırlama, sığırlarda koruyucu aşılama programı ve rasyon hazırlama gibi konu başlıklarında eğitimler verildi. Eceabat Kaymakamı Turan Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sezai Turna, Tarım ilçe Müdürü Yücel Tokgöz ve Çanakkale İŞKUR İl Müdür Yardımcısı Mustafa Höke'nin katılımı ile 27 Nisan tarihinde Adatepe Köyü'nde düzenlenen törenle eğitimi başarı ile tamamlayan kursiyerlere sertifikaları verildi. İŞKUR İl Müdür Yardımcısı Höke törende yaptığı konuşmasında, 'Tarımsal Nüfus Gençleşiyor Projesi' kapsamında düzenlenen kurslar ile hayvancılıkta geleneksel yöntemlerden farklı olarak modern yöntemlerin kullanılmasını, hayvancılığın daha karlı ve verimli yapılabilmesini amaçladıklarını, tarım ve hayvancılık alanında İŞKUR'un eğitimler vermeye devam edeceğini belirtti. - ÇANAKKALE