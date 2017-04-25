İşkur Destekleri ile "Eller Üretiyor"

Karabük İŞKUR il Müdürlüğü,TSO Kadın Girişimciler Kurulu ve Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü işbirliğinde devam eden 'Örgü Hediyelik Eşya' kursu ürünlerini vermeye başladı.



Karabük Belediyesi Kartaltepe Sosyal Yaşam Merkezinde devam eden kursu, İŞKUR İl Müdürü Coşkun Güven, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Dursun Yeşiloğlu,TSO Genel Sekreter Cem Biçen, TSO Kadın Girişimciler Kurulu ve Üreten Eller Kooperatifi Başkanı Nuray Alpboğa ziyaret ederek, kursiyerlerce yapılan ürünleri yerinde incelediler.



Ziyaret programında kurs hakkında bilgi veren İŞKUR İl Müdürü Coşkun Güven, "İŞKUR olarak sürdürülebilir gördüğümüz projeleri desteklemekteyiz. Bu kapsamda da, ev hanımlarına yönelik örgü hediyelik eşya mesleğinde düzenlenen bu kursu işbirliği kapsamında paydaş kurumlarımızla açmış bulunmaktayız. Yaklaşık 3 ay sürecek kursta üretilen ürünlerin, TSO Üreten Eller Kooperatifi aracılığıyla pazarlanacak olması ve kurs sonrası da katılımcıların bu üretime devam ederek, istihdama ve ekonomimize katkı sağlayacak olmasını önemsiyoruz" dedi.



Üreten Eller Kooperatifi ve TSO Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nuray Alpboğa ise, kadın girişimciliğinin artırılması ve bu kapsamda yapılan faaliyetler hakkında bilgiler aktararak, katılımcılara "siz üretin, biz de satış mağazası kanalı ile bu ürünleri pazarlayarak, sizlere ekonomik katkı sağlayalım" ifadelerinde bulundu.



Halk Eğitim Merkezi Müdürü Dursun Yeşiloğlu da, il genelinde devam eden mesleki eğitim kursları hakkında bilgiler vererek, istihdama ve ekonomimize katkı sağlayacak projeler için işbirliğine açık olduklarını söyledi.



Ardından kursiyerlerce üretilen ürünler incelenerek, kursun değerlendirilmesi yapıldı. - KARABÜK