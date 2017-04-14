İşkur'dan "Engelleri Birlikte Aşalım" Projesi

İŞKUR Karabük Müdürü Coşkun Güven, İŞKUR tarafından, engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan işverenlerden tahsil edilen idari para cezaları fonundan engellilerin mesleki eğitim ve rehabilitasyonu ile işe ve işyerine uyumlarının sağlanması ve kendi işini kurmaları için hazırlanacak projelere hibe desteği verileceğini açıkladı.



Güven yaptığı açıklamada, işgücü piyasasında dezavantajlı konumda yer alan kesimlerin başında bulunan engellilere ve eski hükümlülere yönelik olarak başlatılan projenin amacının, engelli ve eski hükümlülerin kendi işlerini kurmasına ve engellilerin mesleki eğitim alarak istihdam edilmeleri ve rehabilitasyonlarına yardımcı olmak olduğunu belirterek, "Engellilere yönelik 36 bin TL'ye kadar verilebilecek hibe kapsamında, İşyeri kuruluşu için yapılan resmi işlemler, onaylar, izinler, ruhsatlar gibi masraflar, kurulan işletmeye 12 ay boyunca fatura karşılığı olmak üzere işletme giderlerinin (su, elektrik, iletişim, ısınma) en fazla yüzde 60'ı, işletmenin kuruluşundan itibaren 12 ay boyunca fatura karşılığı olmak üzere işletmenin temel faaliyet alanı ile ilgili makine, teçhizat, yazılım, donanım, sarf malzemesi, ofis malzemesi gibi maliyetler destek kapsamında. Başlatılan projelerin sürdürülebilir olması bakımından kurulan işletmelerin fiili olarak faaliyetine devam edip etmediği de takip edilecek olup, engelli bireylerin fiili olarak kendilerinin işbaşında olacakları projelerin desteklenecek. Bunun yanında kendi işini kurmak isteyen eski hükümlülere de yayınlanan başvuru rehberine göre hazırlayacakları projelerini Denetimli Serbestlik veya Koruma Kurulları üzerinden Komisyona sunmaları ve projelerinin kabul edilmesi halinde uygun görülen projelere vergiler dahil en fazla brüt asgari ücretin 15 katı tutarında "kuruluş desteği" sağlanacak. Engellilere yönelik çalışma yapan bütün sivil toplum kuruluşları, işyerleri, üniversiteler, belediyeler ve kamu kurumları ile kendi işini kurmak isteyen engelliler projelerini 12 Haziran 2017 tarihine kadar hazırlayıp bulundukları illerdeki Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerimize teslim edebilecekler" dedi. - KARABÜK