İşkur'dan "2017 Yılı İş Gücü Piyasası Araştırması"

Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) 81 ili kapsayan "2017 Yılı İş Gücü Piyasası Araştırması" ile iş gücü piyasasının taleplerine ilişkin veriler toplanacak.



Kurumdan yapılan açıklamaya göre, İŞKUR'un 3 Nisan'da başlattığı "2017 Yılı İş Gücü Piyasası Araştırması", 5 Mayıs'a kadar 77 ilde tam sayım, 4 kentte ise örneklem yöntemi kullanılarak gerçekleştirilecek.



İŞKUR'un 81 il düzeyindeki analiz çalışmasıyla, "iş gücünün yapısı", "sektörler bazında çalışanların mesleklere ve cinsiyete göre dağılımları", "ihtiyaç duyulan iş gücü için talep edilen eğitim ve beceri durumları", "iş gücü temininde güçlük çekilen meslekler ve teminde güçlük çekme nedenleri"ne ilişkin bilgiler derlenecek.



Araştırma sonucunda oluşturulacak politikalar, istihdamı artırmada ve işsizlikle mücadelede önemli rol oynayacak.



Çalışmayla tüm illerin iş gücü piyasasının fotoğrafını çekecek olan İŞKUR, kentlerdeki sektörlerin iş gücü ihtiyacını tespit edecek.



Araştırma, iş gücü piyasasının taleplerine ilişkin toplanacak verilerle, milli istihdam seferberliği kapsamında yapılacak çalışmalara da katkı sağlayacak.



Çalışma neticesinde hazırlanan Türkiye ve il raporları, iş gücü piyasasıyla ilgili politika üreten her kurum ve kuruluşa yol gösterici bilgiler sunacak.