İşkur 2017 Girişimcilik Kariyer Zirvesi Çomü'de Düzenledi

Çanakkale Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) işbirliği ile Troia Kültür Merkezi'nde '2017 Girişimcilik Kariyer Zirvesi' gerçekleştirildi.



Saygı duruşu ve İstiklal Marşıyla başlayan etkinlik, protokol konuşmalarıyla devam etti.



Çanakkale Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Ali Çalışkan ve Türkiye İş Kurumu Genel Müdür Yardımcısı Cafer Uzunkaya, öğrencilere İŞKUR hizmetlerinden faydalanmalarının getireceği avantajlardan bahsederek kariyer planlamasının önemini vurguladılar. ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer, "Yaptığı işe değer katması ve kişiliğiyle kendini iyi yetiştirmiş fertlerden bahsediyoruz. Türkiye'nin ufkunu daha fazla açacak ve dünyanın en güçlü toplumlarından birisi yapacak gerçek işte bu noktadadır. ÇOMÜ olarak diğer kuruluşlarla elimizden geldiği kadar en iyi kaliteyi elde etmek için gece gündüz çalışıyoruz. Öğrencilerimizden isteğimiz ise özveriyle, gayretle çalışmalarıdır. Günümüzde oluşan imkanlar sayesinde yapamıyorum diye bir mazeret kalmadı. Tecrübe ve bilgiye ulaşma anlamında neredeyse hiç engel kalmadı. Sizlerden, bu ülkenin gelişimi için beklentimiz büyük. Toplumun ilerlemesi için daha hızlı yol almamamız için sizlerin her zaman bu bilinçte olmanızı çok istiyoruz. Bu sebepten, büyük bir özveri ve çaba sarf ediyoruz. Öğrencilerimizin kariyer yapabilmeleri hususunda yardımcı olmak üzere kurulacak birimin çalışmalarını tamamladık. Bu vesileyle İŞKUR'un değerli yöneticilerine, konuşmacılara üniversitemiz adına teşekkür ediyoruz" dedi.



Etkinlik boyunca; Dr. Sadık Vural, Girişimcilik; Yaşam Antrenörü Necati Demirci, Etkili İletişim ve Beden Dili; Kitle Konuşmacısı Canten Kaya, Eğitici bir Stand Up gösterisi ile öğrencilere sunum yaptılar. Ayrıca İş ve Meslek Danışmanları Şeyda Topuz ve Salih Ersoy İş Arama, Etkili Özgeçmiş Hazırlama ve Mülakat Teknikleri konularında seminer verdiler. Kura ile belirlenen katılımcılar, etkinlik sonunda yapılan çekilişle, yazarların imzalı kitaplarını, dil kursundan ücretsiz eğitim ve indirim kazanma hakkına sahip oldular. - ÇANAKKALE