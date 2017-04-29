İskoçya'da Irkçı Saldırı

Celtic'in golü sonrasında Rangers taraftarı ırkçı saldırıda bulunuyor.

Celtic'in golü sonrasında Rangers taraftarı ırkçı saldırıda bulunuyor. Taraftarın maymun hareketi kameralara yansıyor.

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