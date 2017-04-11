İskilip'te Ahırda Çıkan Yangın Bitişik Evlere Sıçradı

Çorum'un İskilip ilçesinde ahırda çıkan yangın bitişiğindeki evlere sıçrarken, yangında ahır ve bir ev tamamen, 3 ev ise kısmen yandı.



Edinilen bilgiye göre, İskilip'in İbik köyünde F.G. (74) ve Y.G. (43) adlı şahısların müşterek kullandığı ahırda saat 03.30 sıralarında yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı belirlenen yangında ahır ile birlikte bitişikteki F.G.'ye (74) ait ev tamamen, Y.G. (43), S.G. (61) ve V.G.'ye (79) ait evler ise kısmen yandı. Ahırda bulunan bir eşek ise yanarak telef oldu. Yangın, İskilip İtfaiyesi tarafından yapılan müdahale sonucunda kontrol altına alındı.



Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi. - ÇORUM