İskenderun Teknik Üniversitesinde Finaller Ertelendi

İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Rektörlüğü, otomobilin çarptığı öğrencilerinin hayatını kaybetmesi nedeniyle final sınavlarının ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.



Rektörlük internet sitesinde yer alan açıklamada, meslek yüksekokulu bilgisayar bölümü öğrencilerinden Eda Tütüncü'nün elim bir kaza sonucu hayatını kaybetmesi nedeniyle derin üzüntü içerisinde oldukları belirtildi.



Açıklamada, "Merhuma Allah'tan rahmet kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Hepimizin başı sağolsun." ifadeleri kullanıldı.



Bu arada öğrencinin vefatı nedeniyle İskenderun Meslek Yüksekokulu'nda (MYO) bugün yapılacak final sınavlarının da ileri bir tarihe ertelendiği öğrenildi.



Dün, İSTE yerleşkesinden yolun karşısındaki durağa geçmeye çalışan İSTE Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencileri Eda Tütüncü ve Rabia Turan'a otomobil çarpmıştı.



Kazada, Tütüncü, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiş, Rabia Turan yaralanmıştı.