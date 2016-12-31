Iskenderun Suriyeli Yetimlere Yardım Eli

Suriyeli yetimlere yardım eli



İSKENDERUN Teknik Üniversitesi Meslek Yüksekokulu öğrencileri, Suriye'de Betebo Köyü yetimler kampındaki çocuklara yardım malzemeleri gönderdi. Yardım malzemeleri, Türk Kızılayı tarafından bölgeye götürüldü.



Türk Kızılayı Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Tan ve İskenderun Şube Başkanı Ümit Günay, İSTE Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin katkısıyla toplanan malzemeleri Reyhanlı Cilvegözü'nden Suriye'ye ulaştırdı. Kızılay ekibi yanlarında getirdikleri kışlık giyecekleri, çouklara kendi elleriyle giydirdi